Российские формы для авторизации на сервисах не защитят от слежки, поэтому предпринимателей бессмысленно штрафовать за использование иностранных технологий вместо российских, рассказал ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов, которые допускают нарушения правил авторизации пользователей. В частности, речь идёт об использовании зарубежных сервисов, например, иностранные почтовые системы, для регистрации и входа на сайты. Об этом сообщает ТАСС. Муртазин указал, что изменилось для россиян.