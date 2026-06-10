Google и так всё видит: По кому ударят штрафы за авторизацию через западные сервисы
Государство накажет предпринимателей несоразмерно проступкам, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Российские формы для авторизации на сервисах не защитят от слежки, поэтому предпринимателей бессмысленно штрафовать за использование иностранных технологий вместо российских, рассказал ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов, которые допускают нарушения правил авторизации пользователей. В частности, речь идёт об использовании зарубежных сервисов, например, иностранные почтовые системы, для регистрации и входа на сайты. Об этом сообщает ТАСС. Муртазин указал, что изменилось для россиян.
«Сам пользователь может использовать любую почту, хоть российскую, хоть не российскую. Но есть форма авторизации от зарубежных компаний, которая устраивается на сайт, где можно войти через Google, Apple или сервисы Meta, признанной у нас экстремистской организацией. Это позволяет легко и быстро пользоваться сервисами, но у нас на сегодняшний день есть российские альтернативы от операторов и социальных сетей. Например, можно через почтовый ящик Gmail зарегистрироваться в VK, а потом везде заходить через него. Никаких претензий к вам быть в таком случае не может. А владельца сайта накажут за то, если он выберет зарубежную форму, а не российскую. Пользователь может быть любым», — подчеркнул он.
Муртазин добавил, что сама мера является слишком строгой для бизнесменов.
«Здесь проблема в том, что штраф не соразмерен прегрешению, потому что такие формы используют небольшие магазины, которые не так хорошо ориентируются в разработки сайтов. Это маленькие региональные компании, для которых 700 тысяч — космические деньги. Надо четко понимать, что потенциальный ущерб от того, что кто-то заходил на сайт и авторизовался через Google, практически нулевой. Google и так все видит, потому что они контролируют Android, браузеры и так далее. Это наказание за то, что не приводит к потерям для государства или сайта. Компаниям нужна информация об авторизованных пользователей только для того, чтобы запоминать ваши интересы и показывать то, что вы хотите видеть», — отметил он.
Ранее Муртазин объяснил НСН, как в России убивают интернет.
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