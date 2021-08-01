В России вступил в силу закон о «спортивном» налоговом вычете

В России вступил в силу закон о налоговом вычете за спорт. Теперь россияне смогут возместить свои расходы, которые понесут со следующего года. Вычет будет предоставляться в размере фактических трат на физкультурно-оздоровительные услуги, причём оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям и подопечным в возрасте до 18 лет. Он не может превышать 120 тысяч рублей в год, то есть максимальная сумма, которую граждане смогут вернуть, составит 15,6 тысячи рублей. Чтобы воспользоваться вычетом, услуги должны быть оказаны организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых деятельность в области физкультуры и спорта считается основной. Кроме того, они должны быть включены в перечень, который ежегодно будет формировать Минспорт. Об этом пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что в России за последнее десятилетие стало больше приверженцев ЗОЖ. Число сторонников здорового образа жизни увеличилось в 3 раза за последние 10 лет. Такими являются люди, которые минимум дважды в неделю занимаются спортом, правильно питаются, не курят и не злоупотребляют алкоголем. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования РАНХиГС, пишет ТАСС.







