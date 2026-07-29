Минтранс намерен сделать поездки в такси семей с детьми дешевле
Министерство транспорта России работает над повышением доступности поездок в такси семей с детьми, сообщает РИА Новости.
Уже разработаны соответствующие изменения в законодательство. В настоящее время разрабатывается дорожная карта для этих целей вместе с «Яндексом». Законопроект находится на согласовании с органами власти.
Минтранс напомнил, что с 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Он реализуется совместно с «Яндекс Такси». По результатам эксперимента инициативу могут расширить на другие регионы.
Ранее в России расширили перечень автомобилей для работы в такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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