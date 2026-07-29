Минтранс намерен сделать поездки в такси семей с детьми дешевле

Уже разработаны соответствующие изменения в законодательство. В настоящее время разрабатывается дорожная карта для этих целей вместе с «Яндексом». Законопроект находится на согласовании с органами власти.

Минтранс напомнил, что с 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Он реализуется совместно с «Яндекс Такси». По результатам эксперимента инициативу могут расширить на другие регионы.

Ранее в России расширили перечень автомобилей для работы в такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

