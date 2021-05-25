В России вслед за роботом-учителем появился первый робот-воспитатель детсадовцев

В России появился первый робот-воспитатель, которого взял на работу один из детских садов города Новый Уренгой, сообщает РИА Новости.

Робот российского производства «Промобот» устроился в детсад «Журавушка» 25 мая, он будет общаться с малышами и помогать в преподавании основ робототехники.

18 мая стало известно, что робот-учитель будет преподавать в ямало-ненецкой гимназии несколько дисциплин. В частности, он научит школьников создавать и программировать андроидов, которые будут помогать людям в выполнении целого ряда задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов.

«Промоботы» уже трудятся в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ.

Также сообщалось, что робот «Промобот» начал работать в Псковской библиотеке.

