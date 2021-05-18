Робот-учитель будет трудиться в ямало-ненецкой школе
Робот-учитель будет преподавать в ямало-ненецкой гимназии несколько дисциплин. Он также будет использоваться в качестве «живого» лабораторного стенда. Об этом сообщила компания производитель робота компания «Промобот», резидент «Сколково».
Учащиеся гимназии начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Они научатся создавать и программировать андроидов, которые будут помогать людям в выполнении целого ряда задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов.
Промоботы уже трудятся в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ.
Ранее сообщалось, что робот Промобот начал работать в Псковской библиотеке, пишет «Газета.ру». В компании «Промобот» заявили, что роботизация библиотек может кардинально изменить их образ в сознании молодого поколения.
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