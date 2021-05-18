Робот-учитель будет трудиться в ямало-ненецкой школе

Учащиеся гимназии начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Они научатся создавать и программировать андроидов, которые будут помогать людям в выполнении целого ряда задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов.

Промоботы уже трудятся в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ.

Ранее сообщалось, что робот Промобот начал работать в Псковской библиотеке, пишет «Газета.ру». В компании «Промобот» заявили, что роботизация библиотек может кардинально изменить их образ в сознании молодого поколения.

