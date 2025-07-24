В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве

Первое уголовное дело о так называемом дропперстве – передаче банковского счета мошенникам – возбудили в Москве, в рамках расследования задержана 52-летняя жительница столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющимся данным, подозреваемая, надеясь погасить имеющиеся долги, нашла подработку в сети Интернет. По указанию злоумышленников она открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя, который в дальнейшем использовался для зачисления денежных средств, полученных преступным путем», - написала представитель ведомства в Telegram-канале.

Всего на этот счет было внесено более 1 млн рублей. Его владелица передавала кураторам данные о банковских операциях через мессенджер. Подозреваемая задержана, у нее изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты. Правоохранители проводят мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и задержания соучастников.

Ранее в России был принят закон об уголовной ответственности для дропперов, за предоставление банковских карт мошенникам может грозить до шести лет лишения свободы, пишет «Свободная пресса».

