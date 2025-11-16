Блогер Ирина Небога умерла на 26-м году жизни после длительной борьбы с раком

Она написала, что боролась до конца, но вчера в 22:25 её не стало. Уход был лёгким и спокойным — в окружении родных и близких.

За годы болезни Ирина прошла десятки курсов химиотерапии, несколько операций и реабилитаций. Ей диагностировали «саркому Юинга» в 16 лет, затем наступила ремиссия. В 20 лет при обследовании обнаружили метастазы в черепе — поражённую часть удалили. Небога вышла в ремиссию второй раз и в 2021 году она объявила о победе над болезнью, но в июле 2024-го болезнь вернулась.

Ирина Антонова родилась 29 января 2000 года в Новокузнецке (Кемеровская область). Училась отлично, но рано пристрастилась к курению, алкоголю. Позже связалась с плохой компанией и однажды чуть не погибла от передозировки. Избавиться от наркозависимости Ирина смогла только в 17 лет, когда оказалась заперта в больнице с редким диагнозом «саркома Юинга». После подруга предложила ей вести блог. Сначала сибирячка пошла в TikTok, потом в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Шуточные видео о раке попали в рекомендации и вскоре за судьбой Иры Небоги следили миллионы.

