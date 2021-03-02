В России впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, подчеркнув, что этот показатель стал минимальным с 4 октября. Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 1 277. Далее следуют Санкт-Петербург (937) и Московская область (617). Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.

Добавим, с учётом новых данных с начала эпидемии в России выявили более 4 миллионов 268 тысяч человек, подчеркивает RT.