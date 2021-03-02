В России впервые с начала октября выявили менее 11 тысяч случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, подчеркнув, что этот показатель стал минимальным с 4 октября. Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 1 277. Далее следуют Санкт-Петербург (937) и Московская область (617). Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.
Добавим, с учётом новых данных с начала эпидемии в России выявили более 4 миллионов 268 тысяч человек, подчеркивает RT.
А ранее во вторник, 2 марта, стало известно, что россияне смогут получить коллективный иммунитет к коронавирусу в августе 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет URA.RU.
По её словам, отказаться от использования масок можно будет тогда, когда 60% жителей страны получат иммунитет к COVID-19. Она добавила, что коронавирус превращается в сезонный вирус, поэтому есть вероятность, что от него придется прививаться регулярно.а
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