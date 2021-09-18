В России впервые с августа выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19
В России подтверждено 20 329 новых случаев заражения COVID-19 впервые с августа, сообщает оперативный штаб.
Предыдущий суточный максимум был зарегистрирован 22 августа. В тот день в стране выявили 20 564 заболевших.
Самое большое число заболевших за минувшие сутки зафиксировано в Москве (2746), а также в Санкт-Петербурге (1791) и Московской области (915). В Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе выявили меньше всего случаев инфекции – 16 и 12 соответственно.
Ранее врач Тимур Пестерев объяснил «Радиоточке НСН», что значит «вовремя ревакцинироваться».
«По рекомендациям, ревакцинация проводится раз в год, при особо плохой эпидемиологической ситуации – раз в полгода. Но надо следить за количеством антител. Если антитела выше уровня, который дает защиту человеку, то ревакцинироваться не стоит. Проверяться на антитела нужно с определенной периодичностью. Во-первых, после полной вакцинации через три-четыре недели – посмотреть, насколько хорошо выработались антитела. И через полгода, так как эпидемическая ситуация не очень простая. В некоторых случаях советуют чаще проверять антитела. Например, есть люди с особенностями иммунитета, у которых уровень антител быстро падает. Если уровень антител низкий, рекомендуется вакцинация», - рассказал эксперт.
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