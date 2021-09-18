В России за минувшие сутки выявлено 20 329 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 20 329 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 7 254 754 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 18 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах страны.
«За последние сутки в России выявлено 20 329 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 799 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 197 425.
За минувшие сутки в России выздоровели 16 247 человек. Всего от коронавируса вылечился 6 485 264 человека.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью НСН заявил, что вакцинация особенно важна в условиях распространения индийского штамма «дельта». По его словам, от этого варианта COVID-19 нужен коллективный иммунитет в 80%.
«Этот штамм вовлек в потенциально возможное заболевание те категории людей, которые уханьским штаммом не заболели бы – это молодые люди, детвора. У таких людей значительно меньше рецепторов на клетках, но «дельта» штамма обладает способностью лучше зацепляться за рецептор. Поэтому сегодня официальная медицина говорит о 80% коллективного иммунитета вместо 70%, как он оценивался раньше», - пояснил вирусолог.
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