В России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там подчеркнули, что число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда оперштаб сообщил о 820 смертях, подчеркивает ТАСС.

Также сообщается, что в стране за минувшие сутки зарегистрировано 19 179 новых случаев COVID-19. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 926. Далее в списке – Московская область и Санкт-Петербург. Также в пятёрке оказались Самарская и Свердловская области, пишет Свободная пресса.

С учётом этих данных в России с начала эпидемии выявили более 7 миллионов 313 тысяч инфицированных.

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А ранее во вторник, 21 сентября, стало известно, что штамм COVID-19 «дельта» за несколько месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Он подчеркнул, что этот вариант COVID-19 стал доминировать в нашей стране в середине лета, вытеснив все остальные. По словам специалиста, другие известные штаммы не имеют преимуществ перед «дельтой». Хафизова отметил, что вероятнее всего, «дельта» распространен во всех странах, где секвенирование поставлено на поток.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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