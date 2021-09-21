В России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там подчеркнули, что число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда оперштаб сообщил о 820 смертях, подчеркивает ТАСС.

Также сообщается, что в стране за минувшие сутки зарегистрировано 19 179 новых случаев COVID-19. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 926. Далее в списке – Московская область и Санкт-Петербург. Также в пятёрке оказались Самарская и Свердловская области, пишет Свободная пресса.

С учётом этих данных в России с начала эпидемии выявили более 7 миллионов 313 тысяч инфицированных.