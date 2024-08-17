В России возбудили дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами

Речь идет о Симони Трайни и Стефани Баттистини.



Также проводится правововая оценка материалов СМИ о нахождении на территории российского КПП Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что ВСУ планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

