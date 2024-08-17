ФПК продлила измененную схему движения поездов через Курскую область
17 августа 202413:14
Федеральная пассажирская компания сообщила о продлении измененной схемы движения поездов, следующих по территории Курской области.
Отмечается, что схема продлена до 31 августа. Соответствующее решение было принято из соображений безопасности.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что эвакуация в приграничных районах региона идет круглосуточно, напоминает «Радиоточка НСН».
6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru