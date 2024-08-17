ФПК продлила измененную схему движения поездов через Курскую область

Федеральная пассажирская компания сообщила о продлении измененной схемы движения поездов, следующих по территории Курской области.

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Отмечается, что схема продлена до 31 августа. Соответствующее решение было принято из соображений безопасности.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что эвакуация в приграничных районах региона идет круглосуточно, напоминает «Радиоточка НСН».

6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район.

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Фото: dvzd.rzd.ru
ТЕГИ:ПоездаКурская Область

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