В России водители тратят 68% стоимости нового автомобиля на налоги и сборы
Повышение госпошлин для автовладельцев - это обыкновенное желание собрать больше денег в бюджет, других причин для этого нет, заявил НСН автоэксперт Олег Осипов.
В России водители тратят 68% стоимости нового китайского автомобиля на налоги и сборы, заявил НСН автоэксперт Олег Осипов.
Минфин России предложил с сентября поднять госпошлины для автовладельцев. Согласно поправкам, сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тысячи рублей, за новое — 6 тысяч. Подорожает и выдача международных прав, в том числе взамен утраченных или испорченных, — с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей. Кроме того, получение паспорта транспортного средства (ПТС) теперь обойдется в полтора раза дороже — 1,2 тысячи рублей. Осипов уверен, что причин повышать госпошлин нет.
«Это только одним обусловлено – желанием заработать на людях, собрать побольше денег в бюджет. Какие еще могут быть идеи? Это, конечно, мелочные поборы, но не понимаю, с чем связан рост. Качество подготовки школ не улучшилось, повышаются цены не по этой причине. Сборы и так довольно высокие, зачем их повышать? Можно сказать, что выросла стоимость труда тех, кто оформляет эти документы, сама бумага подорожала. Но нам документы выдают государственные учреждения», - отметил он.
По его словам, водители и так платят «безумные деньги», включая налоги и акцизы.
«Мы и так платим безумные деньги, мы в каждом топливе платим акцизы. Повышать по каждой мелочи – это неправильно, неэтично. Водители платят и транспортный налог, а в каждом литре топлива больше 10 рублей акциз. А при покупке новых китайских автомобилей сейчас 68% затрат – это налоги и сборы. За последнее время штрафы выросли в полтора раза без особых на то причин. Некоторые штрафы выросли в 10-12 раз», - добавил собеседник НСН.
Ранее группа из 97 депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд, призвав проверить обоснованность повышения штрафов за нарушение ПДД для автомобилистов, передает «Радиоточка НСН».
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