«Это только одним обусловлено – желанием заработать на людях, собрать побольше денег в бюджет. Какие еще могут быть идеи? Это, конечно, мелочные поборы, но не понимаю, с чем связан рост. Качество подготовки школ не улучшилось, повышаются цены не по этой причине. Сборы и так довольно высокие, зачем их повышать? Можно сказать, что выросла стоимость труда тех, кто оформляет эти документы, сама бумага подорожала. Но нам документы выдают государственные учреждения», - отметил он.

По его словам, водители и так платят «безумные деньги», включая налоги и акцизы.

«Мы и так платим безумные деньги, мы в каждом топливе платим акцизы. Повышать по каждой мелочи – это неправильно, неэтично. Водители платят и транспортный налог, а в каждом литре топлива больше 10 рублей акциз. А при покупке новых китайских автомобилей сейчас 68% затрат – это налоги и сборы. За последнее время штрафы выросли в полтора раза без особых на то причин. Некоторые штрафы выросли в 10-12 раз», - добавил собеседник НСН.

Ранее группа из 97 депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд, призвав проверить обоснованность повышения штрафов за нарушение ПДД для автомобилистов, передает «Радиоточка НСН».

