СМИ: Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений

Так, Госдума приняла в финальном чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для водителей, игнорирующих требование сотрудников ГИБДД об остановке. Сейчас размер взыскания составляет 500–800 рублей, но после вступления изменений в силу он вырастет до 7–10 тысяч рублей.

Также с 1 июля камеры фиксации начнут выявлять автомобили без полиса ОСАГО. Пока нарушители будут получать предупреждения, а полноценные штрафы за отсутствие страховки будут приходить с 1 января 2026 года. Одновременно с 1 июля 2024 года возрастет максимальная сумма страховой выплаты по европротоколу — до 200 тысяч рублей, однако получить компенсацию можно будет только при наличии фото- или видеодоказательств ДТП.

Новые правила коснутся и владельцев грузового транспорта: за отказ или уклонение от прохождения весового и габаритного контроля будут штрафовать на 600 тысяч рублей. Кроме того, с 1 июля банки ужесточат условия автокредитования, чаще отказывая клиентам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Еще одним изменением станет упрощенная процедура оформления наследства для семей погибших участников специальной военной операции. Документы можно будет подавать сразу после получения акта о смерти. Новый порядок распространяется и на наследование транспортных средств.

Также отмечается, что с 15 июля цены на автомобили в среднем вырастут на 2%, а вот скидки на авто в июле будут падать по мере выбытия машин 2024 года выпуска.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который расширяет возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».