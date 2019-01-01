В России вдвое увеличился импорт электронных сигарет
Электронные сигареты в России стали популярнее обычных. Импорт систем нагревания табака и электронных сигарет в 2018 году вырос вдвое — почти до двух миллионов устройств.
Производство табачных палочек для нагревания в России выросло в 500 раз. Об этом говорится в документах Минсельхоза, пишут «Известия».
При этом продажи обычных сигарет на этом фоне падают. По мнению экспертов, это значит, что россияне не бросают курить, а переходят на другие никотиносодержащие продукты.
Одной из причин роста популярности вейпов является отсутствие жесткого регулирования их оборота, пояснили в пресс-службе Минсельхоза.
Стоит отметить, что по словам специалистов, электронные девайсы вызывают сильную никотиновую зависимость.
Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава относительно того, чтобы оборот обычных и электронных сигарет регулировался одинаково. Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко в интервью НСН усомнился в эффективности принятых решений.
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