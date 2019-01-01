В России вдвое увеличился импорт электронных сигарет

Электронные сигареты в России стали популярнее обычных. Импорт систем нагревания табака и электронных сигарет в 2018 году вырос вдвое — почти до двух миллионов устройств.

Производство табачных палочек для нагревания в России выросло в 500 раз. Об этом говорится в документах Минсельхоза, пишут «Известия».

При этом продажи обычных сигарет на этом фоне падают. По мнению экспертов, это значит, что россияне не бросают курить, а переходят на другие никотиносодержащие продукты.