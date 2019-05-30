Минздрав вновь взялся за электронные сигареты
Использование электронных сигарет в России должно регулироваться теми же законами, что и оборот любой табачной продукции. Как пишет ТАСС, об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Он подчеркнул, что в антитабачной концепции ведомства электронным сигаретам уделяется достаточно внимания. Учитывая тот факт, что популярность таких электронных устройств постоянно растёт.
Как отмечает РЕН ТВ, в России от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают около 300 тысяч человек. Именно эта вредная привычка является одним из факторов возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, а также провоцирует развитие болезней органов дыхания.
Напомним, Всемирный день без табака, учрежденный ВОЗ в 1988 году, отмечается в завтра, 31 мая.
Между тем, ранее НСН сообщала, что депутаты Мосгордумы приняли закон о запрете продажи электронных сигарет и вейпов лицам, не достигшим совершеннолетия. Документ предусматривает штраф в размере до 5 тыс. рублей за привлечение подростков к курению вейпов и электронных сигарет. В свою очередь, главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв ранее в беседе с НСН рассказал, как долго будет обсуждаться вопрос регулирования инновационных систем, таких как вейп или нагревание табака на федеральном уровне.
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