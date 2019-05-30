Минздрав вновь взялся за электронные сигареты

Использование электронных сигарет в России должно регулироваться теми же законами, что и оборот любой табачной продукции. Как пишет ТАСС, об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Он подчеркнул, что в антитабачной концепции ведомства электронным сигаретам уделяется достаточно внимания. Учитывая тот факт, что популярность таких электронных устройств постоянно растёт.

Как отмечает РЕН ТВ, в России от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают около 300 тысяч человек. Именно эта вредная привычка является одним из факторов возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, а также провоцирует развитие болезней органов дыхания.

Напомним, Всемирный день без табака, учрежденный ВОЗ в 1988 году, отмечается в завтра, 31 мая.