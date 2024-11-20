В России вдвое сократилось число ИТ-кадров, желающих уехать за границу

Число респондентов из ИТ-специалистов, кто не планирует переезд из России, в этом году увеличилась до 70%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой результаты исследования «Работы. ру».

В России возник дефицит специалистов транспортной отрасли

Так, год назад о переезде из РФ не размышляли только 43% опрошенных.

Также 94,6% ИТ-специалистов из РФ дали оптимистичную оценку перспективам развития отрасли в ближайшие 5-10 лет. Их доля выросла на 18,8% по сравнению с 2023 годом.

Ранее главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил НСН, что в российской авиаотрасли не наблюдается дефицит пилотов, но количество рейсов приходится уменьшать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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