В России вдвое сократилось число ИТ-кадров, желающих уехать за границу
Число респондентов из ИТ-специалистов, кто не планирует переезд из России, в этом году увеличилась до 70%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой результаты исследования «Работы. ру».
Так, год назад о переезде из РФ не размышляли только 43% опрошенных.
Также 94,6% ИТ-специалистов из РФ дали оптимистичную оценку перспективам развития отрасли в ближайшие 5-10 лет. Их доля выросла на 18,8% по сравнению с 2023 годом.
Ранее главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил НСН, что в российской авиаотрасли не наблюдается дефицит пилотов, но количество рейсов приходится уменьшать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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