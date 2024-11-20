В России возник дефицит специалистов транспортной отрасли

В пресс-службе сервиса отметили, что в среднем по России соотношение числа резюме и вакансий составило 3,1 при норме 4–8. Самый острых дефицит работников транспортной отрасли наблюдается в Чукотском автономном округе (1,2 резюме на вакансию), Еврейской автономной (1,5) и Тамбовской областях (2), отмечает «Газета.Ru».

Транспортникам в среднем предлагают 107,5 тысяч рублей в месяц. С начала года предлагаемая зарплата выросла на 16%.

Самые высокие зарплаты специалистам транспортной отрасли предлагают в Ненецком автономном округе (около 200 тысяч рублей), Ингушетии (195,8 тысячи рублей) и Чечне (190 тысяч рублей).

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с 1 января 2025 года в России будут увеличены пенсии работающих и неработающих россиян, напоминает RT.

