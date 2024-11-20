В России возник дефицит специалистов транспортной отрасли
В России возник дефицит специалистов транспортной отрасли, говорится в исследовании сервиса hh.ru ко Дню работника транспортной отрасли 20 ноября.
В пресс-службе сервиса отметили, что в среднем по России соотношение числа резюме и вакансий составило 3,1 при норме 4–8. Самый острых дефицит работников транспортной отрасли наблюдается в Чукотском автономном округе (1,2 резюме на вакансию), Еврейской автономной (1,5) и Тамбовской областях (2), отмечает «Газета.Ru».
Транспортникам в среднем предлагают 107,5 тысяч рублей в месяц. С начала года предлагаемая зарплата выросла на 16%.
Самые высокие зарплаты специалистам транспортной отрасли предлагают в Ненецком автономном округе (около 200 тысяч рублей), Ингушетии (195,8 тысячи рублей) и Чечне (190 тысяч рублей).
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с 1 января 2025 года в России будут увеличены пенсии работающих и неработающих россиян, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru