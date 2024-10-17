«Зарплаты за 600 тысяч»: Дефицит авиапилотов в России назвали «локальным»
Роман Гусаров заявил НСН, что на рынке нет дефицита пилотов, зато летом некоторые компании столкнулись с нехваткой бортпроводников.
В российской авиаотрасли не наблюдается дефицит пилотов, но количество рейсов приходится уменьшать, когда специалисты «переучиваются» на новые модели самолетов, рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Ространснадзор объявил «Аэрофлоту» предостережение из-за нарушений при формировании полетных смен, режимов труда и отдыха, а также несоблюдения процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров воздушного движения, пишут «Известия». Гусаров отметил, что это не связано с дефицитом пилотов.
«На сегодняшний день дефицита пилотов в целом не наблюдается. Наши летные училища работают качественно, безумного оттока пилотов в другие страны, как это было ранее, сейчас нет. Квалифицированных специалистов хватает, но у некоторых авиакомпаний возникают какие-то локальные ситуации, связанные с не очень распространенными воздушными суднами. Пилот – это не водитель автомобиля, когда он может перепрыгнуть с одного автомобиля на другой. Каждый пилот квалифицируется под конкретный самолет. Если он переходит из компании в компанию, ему надо переучиваться. Бывает так, что у компании меньше пилотов, чем хотелось бы. Эта ситуация решается очень просто – компания делает не три оборотных рейса в сутки, а два, гибкое расписание», - рассказал он.
По его словам, еще до пандемии пилоты получали до 650 тысяч рублей в месяц, зарплаты в отрасли достойные.
«Зарплаты летного экипажа очень сильно зависят от часов работы, базовая зарплата довольна скромная. Если человек много летает, зарплата вполне себе достойная, на уровне московских средних зарплат – это для бортпроводников. У пилотов это сотни тысяч. До пандемии пилоты получали 300-500 тысяч рублей. Пилот-инструктор в том же «Аэрофлоте» получал тогда 650 тысяч рублей. Думаю, сейчас зарплаты проиндексированы», - отметил он.
Гусаров заметил, что прошедшим летом возникала нехватка именно бортпроводников, но это частные случаи.
«Есть и другая часть экипажа – бортпроводники. Вот здесь летом возникали ситуации, когда бортпроводников не хватало. Это связано с тем, что у них летом было большое желание не только работать, но еще и отдыхать. Бывали случаи, что они формально «болели», а на самом деле улетали отдыхать. Раньше таких проблем не было. В целом на рынке дефицита нет, но отдельные компании с такой проблемой столкнулись. Надо разбираться, почему так случилось. Хотя компании официально это и не подтверждали», - заключил собеседник НСН.
В июле российской авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить около 70 собственных рейсов в/из московского аэропорта «Шереметьево», передает «Радиоточка НСН». СМИ писали, что компания столкнулась с нехваткой доступных экипажей для укомплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме, «Аэрофлот» эту информацию не подтвердил.
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