«Зарплаты за 600 тысяч»: Дефицит авиапилотов в России назвали «локальным»

«На сегодняшний день дефицита пилотов в целом не наблюдается. Наши летные училища работают качественно, безумного оттока пилотов в другие страны, как это было ранее, сейчас нет. Квалифицированных специалистов хватает, но у некоторых авиакомпаний возникают какие-то локальные ситуации, связанные с не очень распространенными воздушными суднами. Пилот – это не водитель автомобиля, когда он может перепрыгнуть с одного автомобиля на другой. Каждый пилот квалифицируется под конкретный самолет. Если он переходит из компании в компанию, ему надо переучиваться. Бывает так, что у компании меньше пилотов, чем хотелось бы. Эта ситуация решается очень просто – компания делает не три оборотных рейса в сутки, а два, гибкое расписание», - рассказал он.

По его словам, еще до пандемии пилоты получали до 650 тысяч рублей в месяц, зарплаты в отрасли достойные.

«Зарплаты летного экипажа очень сильно зависят от часов работы, базовая зарплата довольна скромная. Если человек много летает, зарплата вполне себе достойная, на уровне московских средних зарплат – это для бортпроводников. У пилотов это сотни тысяч. До пандемии пилоты получали 300-500 тысяч рублей. Пилот-инструктор в том же «Аэрофлоте» получал тогда 650 тысяч рублей. Думаю, сейчас зарплаты проиндексированы», - отметил он.

Гусаров заметил, что прошедшим летом возникала нехватка именно бортпроводников, но это частные случаи.

«Есть и другая часть экипажа – бортпроводники. Вот здесь летом возникали ситуации, когда бортпроводников не хватало. Это связано с тем, что у них летом было большое желание не только работать, но еще и отдыхать. Бывали случаи, что они формально «болели», а на самом деле улетали отдыхать. Раньше таких проблем не было. В целом на рынке дефицита нет, но отдельные компании с такой проблемой столкнулись. Надо разбираться, почему так случилось. Хотя компании официально это и не подтверждали», - заключил собеседник НСН.

В июле российской авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить около 70 собственных рейсов в/из московского аэропорта «Шереметьево», передает «Радиоточка НСН». СМИ писали, что компания столкнулась с нехваткой доступных экипажей для укомплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме, «Аэрофлот» эту информацию не подтвердил.