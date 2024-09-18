В России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток
Сайт реестра электронных повесток заработал в трёх российских регионах: Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области.
На главной странице сайта уточняется, что он работает в тестовом режиме. Доступны регистрация и вход на личную страницу с информацией о наличии или отсутствии повестки от военкомата.
Пользователям напомнили, что повестка будет считаться врученной через семь дней после её размещения в реестре. С этого момента призывникам запрещается выезд из России, а в случае неявки в военкомат в течение 20 дней начнут действовать запреты на управление транспортом, регистрацию недвижимости, получение кредитов и регистрацию в качестве ИП и самозанятых.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины будет назначаться штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru