В России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток

На главной странице сайта уточняется, что он работает в тестовом режиме. Доступны регистрация и вход на личную страницу с информацией о наличии или отсутствии повестки от военкомата.

Пользователям напомнили, что повестка будет считаться врученной через семь дней после её размещения в реестре. С этого момента призывникам запрещается выезд из России, а в случае неявки в военкомат в течение 20 дней начнут действовать запреты на управление транспортом, регистрацию недвижимости, получение кредитов и регистрацию в качестве ИП и самозанятых.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины будет назначаться штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает RT.