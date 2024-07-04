Картаполов: В осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки

В осенний призыв 2024 года оповещение граждан будет осуществляться «традиционным способом». Как пишет «Интерфакс», об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Выступая на заседании нижней палаты парламента он указал, что в основном будут использоваться бумажные повестки, а не электронный реестр.

«Во время осеннего призыва... использование бумажных повесток останется в подавляющем большинстве субъектов, а эта система тоже заработает», — указал парламентарий.

Ранее Картаполов заявил, что работу над единым реестром воинского учета практически завершат к 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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