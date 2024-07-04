Картаполов: В осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки
В осенний призыв 2024 года оповещение граждан будет осуществляться «традиционным способом». Как пишет «Интерфакс», об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Выступая на заседании нижней палаты парламента он указал, что в основном будут использоваться бумажные повестки, а не электронный реестр.
«Во время осеннего призыва... использование бумажных повесток останется в подавляющем большинстве субъектов, а эта система тоже заработает», — указал парламентарий.
Ранее Картаполов заявил, что работу над единым реестром воинского учета практически завершат к 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru