Открытый реестр неплательщиков алиментов появится в России в этом году
Открытый список неплательщиков алиментов заработает в России уже в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
29 мая 2024 года был принят законопроект о создании реестра лиц, которые злостно уклоняются от выплат алиментов. Его вступление в силу было отложено на 360 дней после публикации — до 24 мая 2025 года.
Забарчук отметил, что в новый список попадут только те, кто не просто имеют долги, но и были привлечены к административной или уголовной ответственности. Туда также включат находящихся в розыске. Полноценно система должна заработать уже в течение этого года, добавил он.
Ранее сообщалось, что от уплаты алиментов могут освободить серьезная болезнь или инвалидность, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патриарх Кирилл вручил Лаврову орден Александра Невского
- Глава Конституционного суда Зорькин назвал коррупцию неистребимым явлением
- ФАС выявила медицинский картель на сумму свыше 1,2 млрд рублей
- Рейс Владивосток-Москва совершил посадку в Хабаровске
- Сбой произошел в ЕМИАС, СБИС и системе «Честный знак»
- СМИ: Обыски прошли в редакции ивановского телеканала «Барс»
- На МКАД автомобиль врезался в автобус
- Россия перестала быть крупнейшим рынком для китайских автопроизводителей
- Открытый реестр неплательщиков алиментов появится в России в этом году
- СМИ: Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru