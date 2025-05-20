Открытый реестр неплательщиков алиментов появится в России в этом году

Открытый список неплательщиков алиментов заработает в России уже в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

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29 мая 2024 года был принят законопроект о создании реестра лиц, которые злостно уклоняются от выплат алиментов. Его вступление в силу было отложено на 360 дней после публикации — до 24 мая 2025 года.

Забарчук отметил, что в новый список попадут только те, кто не просто имеют долги, но и были привлечены к административной или уголовной ответственности. Туда также включат находящихся в розыске. Полноценно система должна заработать уже в течение этого года, добавил он.

Ранее сообщалось, что от уплаты алиментов могут освободить серьезная болезнь или инвалидность, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / Наталья Чернохатова
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