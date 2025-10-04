В России в 2027 году сумма пособия по беременности и родам превысит 1 млн рублей

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в России в 2027 году превысит 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда.

В документе отмечается, что максимальный размер такого пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 календарных дней составит 955 836 рублей в 2026 году, 1 100 437,80 рубля - в 2027-м, 1 188 465,60 рубля - в 2028-м. Предельная сумма пособия по беременности и родам, составляющая 100% среднего заработка, в месяц в следующем году достигнет 207,5 тысячи рублей, еще через год - 238,9 тысячи, в 2028 году - 258 тысяч.

В проекте бюджета СФ также установили предельные размеры пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года. полутора лет. Сумма выплаты в месяц составит 83 тысячи рублей в 2026 году, 95,5 тысячи - в 2027-м, 103,2 тысячи - в 2028-м.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2026 году в РФ проиндексируют материнский капитал, он увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка, если семья не получала выплату на первенца, и до 737,2 тысячи на первого ребенка.

