СМИ: Трамп снизит лимит приема беженцев до 7,5 тысячи человек в год
Администрация президента США Дональда Трампа может снизить максимально допустимое число принимаемых в стране беженцев до 7,5 тысячи человек в год. Об этом пишет New York Times со ссылкой на распоряжение главы Белого дома от 30 сентября.
«Ожидается, что президент... понизит лимит приема беженцев до 7,5 тысячи человек, что станет резким снижением в сравнении с лимитом в 125 тысяч человек, установленным администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена», - отмечает газета.
Особую поддержку и значительную часть квоты могут предоставить белым южноафриканцам.
Вместе с тем отмечается, что планы по программам для беженцев не начнут действовать до проведения консультаций с конгрессом США. Сейчас им препятствует приостановка работы правительства.
Ранее стало известно, что американские власти решили покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет для борьбы с нелегальными мигрантами.
