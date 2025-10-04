В Тольятти в ДТП погибли три человека

Легковой автомобиль Infiniti врезался в дорожное ограждение и загорелся в Тольятти, есть жертвы. Об этом заявили в прокуратуре Самарской области.

«Сегодня, 4 октября, около 2.45 часов ночи (1.45 мск) на Обводном шоссе... легковой автомобиль Infiniti наехал на дорожное ограждение, вследствие этого произошло возгорание машины», - указало надзорное ведомство.

В результате ДТП погибли три человека. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Москве столкнулись грузовой автомобиль и легковой Kia, два человека погибли, еще двое пострадали.

