Страховые пенсии в России в 2027 году планируют проиндексировать дважды

Индексацию страховых пенсий в России в 2027 году планируют провести в два этапа. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство напомнило, что ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов. Согласно документу, страховые пенсии в России планируют индексировать с 1 февраля 2027 года на уровне 4%. При этом с 1 апреля выплаты увеличат на 3,4%.

В 2028 году пенсии так же планируют проиндексировать в два этапа: с 1 февраля - на 4%, с 1 апреля - на 3,8%.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2026 году индексацию пенсий проведут разово с 1 января.

