В России проиндексируют материнский капитал

Материнский капитал проиндексируют в России в 2026 году. Об этом сообщает Минтруд.

Как отметили в ведомстве, с 1 февраля социальные выплаты повысят на уровень фактической инфляции, ожидается, что он составит 6,8%.

«В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тысячи... на первого ребенка», - подчеркнули в министерстве.

При этом единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28773 рублей.

Между тем в России анонсировали повышение минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 1 января, пишет «Свободная пресса».

