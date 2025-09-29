В России проиндексируют материнский капитал
Материнский капитал проиндексируют в России в 2026 году. Об этом сообщает Минтруд.
Как отметили в ведомстве, с 1 февраля социальные выплаты повысят на уровень фактической инфляции, ожидается, что он составит 6,8%.
«В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тысячи... на первого ребенка», - подчеркнули в министерстве.
При этом единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28773 рублей.
Между тем в России анонсировали повышение минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 1 января, пишет «Свободная пресса».
