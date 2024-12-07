В России в 2025 году впервые присудят премии в области медицинской науки
Премии в области медицинской науки впервые будут присуждены в России ученым в 2025 году, сообщили в кабмине.
Размер каждой премии составит один миллион рублей. Они будут вручаться ученым за передовые разработки, которые касаются жизни и здоровья граждан. Предложенные специалистами решения должны будут применяться на практике минимум год, чтобы доказать свою состоятельность.
Лауреатов премии определит межведомственный совет, его состав позднее утвердит Минздрав.
До этого ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) выяснили, что популярные консерванты сорбат кальция (Е203), сорбат калия (Е202) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и УФ-облучению, поэтому безопасны.
Химики из ИОНХ РАН отметили, что считалось, что консервант сорбат калия при нагревании претерпевал некоторые изменения и впоследствии мог быть опасен для организма человека. Однако эксперименты показали, что его изменения не являются вредными для человека, как и изменения других сорбатов, передает «Радиоточка НСН».
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