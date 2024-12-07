В России в 2025 году впервые присудят премии в области медицинской науки

Премии в области медицинской науки впервые будут присуждены в России ученым в 2025 году, сообщили в кабмине.

Размер каждой премии составит один миллион рублей. Они будут вручаться ученым за передовые разработки, которые касаются жизни и здоровья граждан. Предложенные специалистами решения должны будут применяться на практике минимум год, чтобы доказать свою состоятельность.