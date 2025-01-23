В России в 2025 году пройдут испытания вакцин против рака груди и поджелудочной железы

Гинцбург отметил, что от финансирования также зависит, сколько будет запущено испытаний на животных, что напрямую влияет на применение вакцин на больных людях.

Российские ученые плотно взялись за разработку онковакцин в последние годы. Так, новую российскую вакцину против колоректального рака планируется начать применять в клинической практике в 2025 году, заявила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, специалисты ФМБА уже завершили по ней свою часть работы.

Скворцова также добавила, что исследования по препаратам против глиобластом и меланом пока продолжаются.

Ранее стало известно, что отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

