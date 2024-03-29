В России в 2023 году выросло количество жалоб на микрофинансовые организации
Центробанк РФ в 2023 году получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Об этом говорится в годовом отчёте регулятора.
Отмечается, что чаще всего жалобы были связаны с оформлением займов мошенниками. При этом их количество увеличилось за год на 43,9%.
«Для борьбы с мошенничеством базовый стандарт для МФО был дополнен требованиями к проверке данных о клиенте при выдаче онлайн-займов. В результате число жалоб на кибермошенничество стало снижаться», - заключили в Центробанке.
Также в отчёте указано, что из продуктовых линеек МФО были исключены пять псевдопродуктов и услуг, а из госреестра за нарушения удалили шесть организаций.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта 2025 года жители России смогут официально запрещать самим себе брать кредиты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru