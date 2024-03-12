Роскомнадзор сообщил об утечке данных клиентов из МФО

Ранее Минцифры Казахстана сообщило об обнаружении «Государственной технической службой» утечки более 2 млн персональных данных клиентов МФО «Займер». В попавшем в Сеть файле также содержалась информация о россиянах: 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитного сервиса «А Деньги». При этом в последнем заявили, что у них «нет никаких утечек».

«Роскомнадзор располагает информацией об утечке данных российских клиентов микрофинансовой организации, ведомство принимает меры реагирования», — указали в службе.

Также представитель Роскомнадзора сообщил о проверке информации о возможной утечке у еще одной МФО. Названия компаний не уточняются.

