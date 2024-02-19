В России в 2023 году вырос срок владения автомобилем

В минувшем году средний срок владения машиной достиг 6,8 года в массовом сегменте, за исключением Lada. В 2022 году этот показатель составлял 6,4 года, отмечает издание. В премиальном сегменте время владения автомобилем также выросло — 5,4 года против 5,2 года в 2022 году.

Газета отмечает, что в массовом сегменте без учета Lada, а также в «премиуме», в 2021 и 2022 году срок владения снижался на фоне роста спроса на новые машины после пандемии.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил, что россияне покупают машины Lada, так как людям нужны четыре колеса, новая машина и более-менее доступное обслуживание, отмечает «Радиоточка НСН».

