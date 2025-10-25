СМИ: Жену Макрона записали на налоговом сайте под мужским именем
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит обнаружила, что записана на налоговом сайте под мужским именем, пишет издание BFMTV.
Уточняется, что на личной странице налогового сайта она обнаружена, что подписана как Жан-Мишель.
Обнаружив ощибку, Бриджит подала жалобу через своего адвоката для проведения расследования.
В июле 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга подали в суд на журналистку Кэндис Оуэнс из США за ее слова о том, что первая леди якобы родилась мужчиной. Представительницу СМИ обвинили в публикации клеветнических утверждений о том, что жена Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё, напоминает «Радиоточка НСН».
