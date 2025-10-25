СМИ: Жену Макрона записали на налоговом сайте под мужским именем

Уточняется, что на личной странице налогового сайта она обнаружена, что подписана как Жан-Мишель.

Обнаружив ощибку, Бриджит подала жалобу через своего адвоката для проведения расследования.

В июле 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга подали в суд на журналистку Кэндис Оуэнс из США за ее слова о том, что первая леди якобы родилась мужчиной. Представительницу СМИ обвинили в публикации клеветнических утверждений о том, что жена Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё, напоминает «Радиоточка НСН».

