В России увеличили число уроков истории в школах

Минпросвещения РФ увеличило число часов на изучение истории в школах с 340 до 476. Вместе с тем число часов на изучение обществознания сокращено. Об этом говорится в приказе ведомства.

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Изменения касаются программы для 5-8-х классах. С 1 сентября 2025 уроков истории у них будет три вместо двух.

Юрист и политик, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в эфире НСН заявил, что перед тем, как сокращать в школе количество часов изучения обществознания, все нужно еще раз продумать и просчитать.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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