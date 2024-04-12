В России увеличили число уроков истории в школах

Изменения касаются программы для 5-8-х классах. С 1 сентября 2025 уроков истории у них будет три вместо двух.

Юрист и политик, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в эфире НСН заявил, что перед тем, как сокращать в школе количество часов изучения обществознания, все нужно еще раз продумать и просчитать.

