ОП РФ: В школе нужна пятая четверть
Учебный год для школьников в России нужно продлить на две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.
По его словам, это необходимо для проведения творческих и внепредметных занятий. Он предложил сделать «пятую четверть» в первые две недели июня. Гриб указал, что для творческих занятий в течение года не хватает времени. «Это могут быть самые разнообразные занятия - творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество».
Отмечается, что «творческая пятая четверть» необходима школьникам, так как во время учебного года им не хватает времени на внепредметные занятия.
Ранее не сдавших ОГЭ школьников было предложено учить в колледжах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Трамп несколько часов кричал на помощников после крушения истребителя F-35
- В Прибалтике вновь отказались пропускать самолет Фицо в Москву на День Победы
- Лавров: Экс-генсек США предлагала «нелегально» курить в библиотеке
- Евродепутат Мариани: Зеленский намерен отправить часть кредита ЕC приближенным
- СМИ: Мадьяр не намерен поддерживать финансирование Украины
- Вице-премьер Италии призвал вернуться к закупкам газа из РФ
- СМИ: Авиапассажирам следует готовиться к росту цен на топливо
- В Таиланде монаха выгнали из местного монастыря за употребление пива
- Дмитриев: Раскритиковавшие решение США по нефти РФ – разжигатели войны