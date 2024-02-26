Автор Конституции РФ выступил против сокращения часов обществознания в школах
Сергей Шахрай заявил НСН, что на многие гуманитарные факультеты в российских вузах принимают по результатам ЕГЭ по обществознанию.
Юрист и политик, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в эфире НСН заявил, что перед тем, как сокращать в школе количество часов изучения обществознания, все нужно еще раз продумать и просчитать.
Ранее Минпросвещения предложило увеличить в школьной программе количество уроков истории, а число часов обществознания наоборот уменьшить. Издание «Ведомости» отмечает, что Минпросвещения уже корректирует ОГЭ по обществознанию для девятых классов и убирает из ЕГЭ темы «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба». Шахрай не оценил инициативу сокращения часов обществознания в школах.
«Есть такая поговорка: «Лучшее – враг хорошего». Поскольку у нас в стране на целый блок гуманитарных факультетов принимают по результатам ЕГЭ по обществознанию, не надо менять и уменьшать количество часов этого предмета. Пусть пока все останется как есть, просчитать надо все», - сказал собеседник НСН.
Он также иронично предположил, что из школьных экзаменов исключают ряд тем, так как все они уже изучены.
«Из экзаменационных заданий убирают такие разделы, как «демократия», «гражданское общество», «международное право», видимо, потому, что мы уже достигли высшей планки в этих процессах, некуда расти», - заключил Шахрай.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российские школы начал поступать обновлённый учебник истории, в котором исправили главы о репрессированных народах, передает «Радиоточка НСН».
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