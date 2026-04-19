Лукашенко: Мой сын учился в деревенской школе

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе в одинаковых условиях с другими детьми. Об этом политик сообщил в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Лукашенко назвал Трампа временщиком

Президент отметил, что условия обучения были равные для всех. Он также добавил, что внимательно следил за этим.

Кроме того, глава государства поделился, что его сын поступил в Пекинский университет, где преподают на английском языке. По словам Лукашенко, его ребенок всегда хорошо учился.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки могут приезжать к нему в кремлевскую резиденцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
