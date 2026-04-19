СМИ: Трамп несколько часов кричал на помощников после крушения истребителя F-35
Американский президент Дональд Трамп несколько часов кричал на своих помощников после того, как узнал о сбитом над Ираном истребителе США, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, глава государства опасался повторения ситуации с захватом заложников в 1979 года, когда иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в плен 66 американских дипломатов и сотрудников. Они потребовали проведения поисковой операции для спасения двоих членов экипажа сбитого F-15E.
Утверждается, что помощники Трампа получали оперативные сводки ежеминутно, однако опасались, что нетерпение президента США может помешать операции. По этой причине они информировали его только о ключевых моментах и не допускали к участию в обсуждениях.
Ранее стало известно, что один из двух членов экипажа американского истребителя, потерпевшего крушение в Иране, был спасен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
