СМИ: Трамп несколько часов кричал на помощников после крушения истребителя F-35

По данным газеты, глава государства опасался повторения ситуации с захватом заложников в 1979 года, когда иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в плен 66 американских дипломатов и сотрудников. Они потребовали проведения поисковой операции для спасения двоих членов экипажа сбитого F-15E.

Утверждается, что помощники Трампа получали оперативные сводки ежеминутно, однако опасались, что нетерпение президента США может помешать операции. По этой причине они информировали его только о ключевых моментах и не допускали к участию в обсуждениях.

Ранее стало известно, что один из двух членов экипажа американского истребителя, потерпевшего крушение в Иране, был спасен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

