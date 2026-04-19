На Украине призвали легализовать оружие для гражданского населения

Об этом политик заявил, комментируя стрельбу в Киеве, в результате которой накануне погибли шесть человек.

«Гражданские должны иметь оружие для самозащиты», - сказал Коваленко.

Однако его подписчики раскритиковали такую инициативу, назвав ее опасной и угрожающей обществу.

Вечером 18 апреля в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина напал на прохожих, после чего переместился в супермаркет, где взял заложников. В результате ЧП погибли шесть человек, еще минимум 15 получили травмы. Стрелка ликвидировали при задержании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».