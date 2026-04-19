В Омске мужчину оштрафовали за фото Чубайса

В Омске суд оштрафовал мужчину за публикацию поддельной фотографии бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам суда, изображение политика в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны мужчина разместил два раза: в соцсети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

Отмечается, что за это житель Омска получил два протокола по статье КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Известно, что в суде он рассказал, что опубликовал такие кадры, потому что не согласен с высказываниями и действиями Чубайса.

По данным источника, суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений. Уточняется, что решение вступило в силу в марте.

Ранее юрист Яна Бондаренко в интервью НСН рассказала, что оскорбление соседа в общедомовом чате может грозить обидчику штрафом до 10 тысяч рублей, при этом фото машины не является разглашением персональных данных.

ФОТО: РИА Новости
