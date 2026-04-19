В Омске мужчину оштрафовали за фото Чубайса
В Омске суд оштрафовал мужчину за публикацию поддельной фотографии бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалам суда, изображение политика в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны мужчина разместил два раза: в соцсети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.
Отмечается, что за это житель Омска получил два протокола по статье КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Известно, что в суде он рассказал, что опубликовал такие кадры, потому что не согласен с высказываниями и действиями Чубайса.
По данным источника, суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений. Уточняется, что решение вступило в силу в марте.
Ранее юрист Яна Бондаренко в интервью НСН рассказала, что оскорбление соседа в общедомовом чате может грозить обидчику штрафом до 10 тысяч рублей, при этом фото машины не является разглашением персональных данных.
- Хинштейн: За сутки ВСУ почти 50 раз атаковали курское приграничье
- В Таганроге при атаке ВСУ пострадали 3 человека
- Лукашенко: Мой сын учился в деревенской школе
- В Киеве мужчина расстрелял прохожих и взял заложников
- МО: За ночь силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ
- СМИ: Трамп несколько часов кричал на помощников после крушения истребителя F-35
- В Прибалтике вновь отказались пропускать самолет Фицо в Москву на День Победы
- ОП РФ: В школе нужна пятая четверть
- Лавров: Экс-генсек США предлагала «нелегально» курить в библиотеке