В Омске мужчину оштрафовали за фото Чубайса

Отмечается, что за это житель Омска получил два протокола по статье КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Известно, что в суде он рассказал, что опубликовал такие кадры, потому что не согласен с высказываниями и действиями Чубайса.

По данным источника, суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений. Уточняется, что решение вступило в силу в марте.

Ранее юрист Яна Бондаренко в интервью НСН рассказала, что оскорбление соседа в общедомовом чате может грозить обидчику штрафом до 10 тысяч рублей, при этом фото машины не является разглашением персональных данных.