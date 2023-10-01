В России увеличены зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств
1 октября 202308:05
В России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5% с 1 октября, сообщает РИА Новости.
Кроме того, на 10,5% увеличили должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, правоохранительных органов, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и другим ведомствам.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России увеличены зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств
- В Словакии на выборах лидирует пророссийская партия Smer
- Байден заявил о недопустимости прекращения финансирования Украины
- КНДР: враждебность США к Пхеньяну и Москве пересекла красную черту
- Байден поддержал принятый Конгрессом проект продления финансирования правительства
- Командир «Ахмата» прогнозирует зимой наращивание сил ВСУ
- СМИ: Трамп планирует явиться на слушание по делу о мошенничестве
- Два взрыва произошли в Снигиревке в подконтрольном Украине районе Херсонской области
- Кустурица планирует снять фильм по мотивам романа Водолазкина «Лавр»
- Палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru