В России увеличены зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств

В России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5% с 1 октября, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, на 10,5% увеличили должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, правоохранительных органов, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и другим ведомствам.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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