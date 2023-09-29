Минтруд заявил об увеличении пособия по временной нетрудоспособности

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2024 году возрастут максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и материнству для работающих граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Котяков: работодатели не будут платить взносы в Соцфонд за мобилизованных сотрудников

По его словам, это произойдёт благодаря внедрению в текущем году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов - эти данные будут учитывать при расчёте больничных.

В министерстве уточнили, что в 2024 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности превысит 122 тысячи рублей в месяц, тогда как в 2023 году он составил 83 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей.

«Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году», - добавили в Минтруда.

Ранее Минтруд России предложил расширить компенсацию в случае задержки зарплаты работнику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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