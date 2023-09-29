Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о минимальном размере оплаты труда в следующем году на уровне 19242 рублей в месяц. Документ опубликован в думской электронной базе.
На сегодняшний день МРОТ составляет 16242 рубля. Таким образом, увеличение составит 18,5%. Это повысит заработную плату около 4,8 миллиона работников, уточнили авторы инициативы.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что зарплаты более чем пяти миллионов россиян увеличатся после повышения МРОТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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