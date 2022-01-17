В России увеличат пособие по беременности и родам

Отмечается, что пособие в случае обычных родов рассчитывается за 140 дней, максимальный размер выплат составит 360 164 рублей.

При этом пособие за роды с осложнениями назначается на 156 дней, максимальный его размер — 401 325 рублей.

Как отметили в Минтруде, минимальный размер пособий по беременности и родам увеличился из-за индексации минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. В свою очередь, максимальный размер вырос за счет индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное соцстрахование.

