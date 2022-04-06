В России утвердили упрощенный порядок признания зарубежного образования

Россияне, которые обучались в высших учебных заведениях в недружественных странах, смогут использовать упрощенный порядок признания иностранного образования, сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что речь идет о гражданах, которые получили иностранные дипломы, но решили вернуться и работать в России.

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Сообщается также, что на данный момент прямые запросы о подтверждении подлинности документов затруднены, поэтому эта процедура не будет требоваться, если у вуза есть международный договор о взаимном признании образования.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил восстановить в России традиционную систему высшего образования. Как отметил Милонов, в стране разгорается дискуссия о необходимости Болонской системы образования, подразумевающей двухступенчатый порядок преподавания — бакалавриат и магистратуру.


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ФОТО: РИА Новости
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