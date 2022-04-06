В России утвердили упрощенный порядок признания зарубежного образования
Россияне, которые обучались в высших учебных заведениях в недружественных странах, смогут использовать упрощенный порядок признания иностранного образования, сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что речь идет о гражданах, которые получили иностранные дипломы, но решили вернуться и работать в России.
Сообщается также, что на данный момент прямые запросы о подтверждении подлинности документов затруднены, поэтому эта процедура не будет требоваться, если у вуза есть международный договор о взаимном признании образования.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил восстановить в России традиционную систему высшего образования. Как отметил Милонов, в стране разгорается дискуссия о необходимости Болонской системы образования, подразумевающей двухступенчатый порядок преподавания — бакалавриат и магистратуру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- В России рухнул спрос на новые автомобили
- В Госдуме признали законность продажи самогонных аппаратов детям
- Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
- СМИ: Неизвестные попытались поджечь виллу Соловьева в Италии
- Кисломолочную вакцину от коронавируса разработали в России
- Взрыв произошел в одной из мечетей Кабула
- В России утвердили упрощенный порядок признания зарубежного образования
- Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по еврооблигациям перед иностранными держателями
- «Придется надеть шинели»: Зюганов описал последствия невыполнения задач спецоперации на Украине
- Песков: Отвод ВС РФ из Киевской области по приказу Путина был жестом доброй воли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru