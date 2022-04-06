В России утвердили упрощенный порядок признания зарубежного образования

Сообщается также, что на данный момент прямые запросы о подтверждении подлинности документов затруднены, поэтому эта процедура не будет требоваться, если у вуза есть международный договор о взаимном признании образования.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил восстановить в России традиционную систему высшего образования. Как отметил Милонов, в стране разгорается дискуссия о необходимости Болонской системы образования, подразумевающей двухступенчатый порядок преподавания — бакалавриат и магистратуру.



