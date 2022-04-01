Минобрнауки: В вузах РФ обучаются свыше 324 тыс. иностранных студентов

Более 324 тысяч иностранных студентов обучаются сегодня в российских вузах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Сообщается, что для иностранных студентов ограничений на прием платежей из-за границы на данный момент нет.

При этом в Минобрнауки посоветовали родителям студентов уточнить в своем банке возможности и условия перевода средств в Россию.

Талоны, рассрочки и давление на Запад: Как в России решают сложности иностранных студентов

В министерстве также рекомендовали иностранным студентам открыть карту платежной системы «Мир» в российском банке.

На фоне антироссийских санкций в нашей стране у иностранных студентов не наблюдается большое количество проблем, все вопросы решаются сразу. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-губернатор Владимирской области, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:ИностранцыМинобрнаукиСтуденты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры