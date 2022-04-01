Минобрнауки: В вузах РФ обучаются свыше 324 тыс. иностранных студентов

Более 324 тысяч иностранных студентов обучаются сегодня в российских вузах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Сообщается, что для иностранных студентов ограничений на прием платежей из-за границы на данный момент нет.

При этом в Минобрнауки посоветовали родителям студентов уточнить в своем банке возможности и условия перевода средств в Россию.