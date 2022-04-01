Минобрнауки: В вузах РФ обучаются свыше 324 тыс. иностранных студентов
Более 324 тысяч иностранных студентов обучаются сегодня в российских вузах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Сообщается, что для иностранных студентов ограничений на прием платежей из-за границы на данный момент нет.
При этом в Минобрнауки посоветовали родителям студентов уточнить в своем банке возможности и условия перевода средств в Россию.
В министерстве также рекомендовали иностранным студентам открыть карту платежной системы «Мир» в российском банке.
На фоне антироссийских санкций в нашей стране у иностранных студентов не наблюдается большое количество проблем, все вопросы решаются сразу. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-губернатор Владимирской области, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.
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