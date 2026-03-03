В России впервые за 40 лет обновят ГОСТ для белого хлеба

Это произойдет с 1 апреля. Он заменит стандарт, который действовал с 1986 года. По новому ГОСТу будет допускаться подовый хлеб овальной формы, а также можно будет выпекать белый хлеб массой менее 500 грамм, тогда как ранее его вес должен был быть минимум 500 граммов.

Из нового стандарта пропала норма, согласно которой, срок реализации в розничной торговой сети составлял 24 часа с момента выемки из печи. В новом документе появился перечень сырья для изготовления белого хлеба: мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар.

С 1 первого апреля производители могут использовать пищевую добавку из функциональных классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель» и ферментные препараты.

Ржаной хлеб — это достояние России, поэтому производители никогда от него не откажутся, но сегодня наращивать его количество на рынке просто невыгодно, рассказал НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

