В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

Теперь россияне с 1 сентября могут получать штрафы и обжаловать их через портал госуслуг, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение правительства.

На данный момент для обжалования штрафов с камер фотовидеофиксации необходимо прийти в подразделение инспекции или отправить соответствующее заявление по почте.

Если гражданин захочет получать штрафы только в формате онлайн, документ будет считаться доставленным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не открывал личный кабинет и уведомления не видел.

Ранее стало известно, что Около 59% жителей страны поддержали снижение максимальной скорости движения по городу до 30 км/ч. При этом 37% из этого числа выступили за ограничение скорости только на некоторых улицах, а 28% участников опроса и вовсе высказались против снижения лимита

