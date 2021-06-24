Больше половины россиян одобрили снижение скорость до 30 км/ч

При этом 37% из этого числа выступили за ограничение скорости только на некоторых улицах, а 28% участников опроса и вовсе высказались против снижения лимита. Инициативу предложила ГИБДД Москвы, однако глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что МВД категорически против этой идеи.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал НСН, что это предложение направлено не на повышение уровня безопасности, а создано, чтобы собирать больше штрафов с населения. Он отметил, что интересы водителей никто не защищает. По словам Похмелкина, «во власти что-то должно измениться».

